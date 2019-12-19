Kılıçdaroğlu: Yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz sizden şunu bekliyoruz; yeni siyaset anlayışını Türkiye 'nin bütün coğrafyasına dağıtalım, yeni siyaset anlayışını hep birlikte kucaklayalım ve o yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtarak, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talip olalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" isimli çağrı ve başvuru masası açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Komşu Masa' hizmeti ile ilgili "48 saat içinde, sorduğunuz sorulara, sorunlarınız varsa o sorunlara bir şekliyle cevap verilecek. Süre 48 saat ne kadar güzel. Bu uygulamayı hemen hemen her yerde bir şekliyle başlatıyoruz. Başlatmaya da devam ediyoruz. Bu uygulamanın amacı ne? Amaç yeni siyaset anlayışı. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık aslında, hep birlikte başlattık. Birlikte büyük başarılar elde ettik. Birlikte cumhuriyeti İstanbul'da demokrasiyle taçlandırdık. Ankara'da demokrasiyle taçlandırdık, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de demokrasiyle taçlandırdık" dedi.

"HER ALANDA HESAP VERMEK GİBİ BİR SORUMLULUĞU VAR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni siyaset anlayışımızın öznesi ne? Seçilen belediye başkanının belde halkına hesap vermesidir. Her alanda hesap vermek gibi bir sorumluluğu var belediye başkanlarımızın. Belediye başkanlarımız bu görevleri yerine getirirken sizlere saygı duyarak, sizlerin sorunlarına saygı duyarak, bir şekliyle yeni siyaset anlayışını size taşıyorlar. Biz sizden şunu bekliyoruz; yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım, yeni siyaset anlayışını hep birlikte kucaklayalım ve o yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtarak, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talip olalım. Sizlere sözüm söz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sizlere sözüm söz; kişinin kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesi kucaklayacağız, herkesten gönül dolusu muhabbeti alacağız ve muhabbeti onlara göndereceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmayacağız, kadının erkek eşitliğinden yana tavır takınacağız, gençlerden yana tavır takınacağız. Biz yeni siyaset anlayışıyla Türkiye'de bir ufku açmak istiyoruz. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını güçlendirmek istiyoruz. En büyük gücümüz sizsiniz. Halktan daha büyük kimse yoktur" diye konuştu.

"İSTANBUL YAŞANABİLİR BİR KENT OLMAYI HAK EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiklerini söylediler ve sonra en yetkili kişi kalktı dedi ki 'biz İstanbul'a ihanet ettik, ihanet etmeye de devam ediyoruz'. Size sözüm söz saplanan o ihanet hançerini İstanbul'un bağrından çekip çıkaracağız. İstanbul'un yaşanabilir bir kent olması için mücadele edeceğiz. İstanbul yaşanabilir bir kent olmayı hak ediyor. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmışsa İstanbul'un adını, unvanını, tarihini, İstanbul'un kadim bir kent olduğunu bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Kiminle? Ekrem Başkanla. Ekrem Başkan bunların tamamını yapacak diğer belediye başkanlarımızla birlikte" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA ÖNDER ÜLKE YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için kararlılıkla yola çıktık. Yolumuza devam edeceğiz, sizlerin oylarıyla, Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye'yi dünyada önder ülke yapacağız. Lafla değil, üreterek alın teri dökerek, hesap vererek, hesap vermenin siyasetin onuru olduğunu bilerek" dedi.

PROJE HAKKINDA

Şişli Belediyesi ilçede yaşayanların istek, öneri ve şikayetlerini toplayarak çözüm arayacağı "Komşu masa" adını verdiği başvuru masası ve çağrı merkezi sistemini hayata geçirdi. Sistemle ilçede yaşayanlar sorunlarını belediyeye aktararak çözüm arayabilecek.

- İstanbul