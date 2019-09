Kılıçdaroğlu: "Yeniden Türkiye'yi ayağa kaldıralım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepiniz hazır olun, yeniden yola çıkacağız. Yeniden ikinci baharı getireceğiz. Türkiye 'yi gerçekten de dünyanın en önemli markası haline getireceğiz. Hep birlikte yapacağız." dedi.Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında 7 Haziran'da yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan adına Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan "Kazım Arslan Parkı" ve anıtının açılış törenine katıldı.Konuşmasında yabancı sermayeye ihtiyaç duymadan kendi iç dinamikleriyle büyüyen Denizli'nin çalışkan insanlara sahip olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın da kentin yetiştirdiği sanayicilerden olduğuna işaret etti.Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"O da üretiyordu. Yardımsever birisiydi. Vakıflarda görev aldı. Bir sanayici olmanın, insana hizmet etmenin ne kadar değerli olduğunu bilen bir kişiydi. Denizli için bir önemi var. İsminin buraya verilmesi bizim için de önemli. Kültürümüzü ve bu topluma hizmet edenleri yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Biz bunu yapmak durumundayız. Biz beraber olmak, birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz üreten Türkiye'den yana olmalıyız. ve biz bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Denizli'yi biliyorum. Hepiniz hazır olun, yeniden yola çıkacağız. Yeniden ikinci baharı getireceğiz. Türkiye'yi gerçekten de dünyanın en önemli markası haline getireceğiz. Hep birlikte yapacağız."Kılıçdaroğlu, savurganlığa ve israfa karşı olduklarını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormaya devam edeceğini, bu yolda her tür baskıya göğüs gereceğini de ifade etti.Açılıştan sonra sırasıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'yi makamlarında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, CHP Serinhisar İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı.Burada partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kritik bir sürecin içinde olduğunu ileri sürerek, "İç, dış politika ve ekonomide sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir iktidar var. O siyasal iktidar, zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum' diyebilir. Her partiden insanımız gelsin CHP'ye oy versin ve biz yeniden Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Kuvayımilliye anlayışıyla her görüşten arkadaşın destek vereceği yeni bir hareketi ve anlayışı güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.