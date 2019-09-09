Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış...

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ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor
Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.