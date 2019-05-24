Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini 'yok' hükmünde saymıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin yayınladığı gerekçeli karar ile ilgili "YSK, o kararla kendisini yok hükmünde saymıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de 'Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara Etkinlikleri' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez bahçesinde, 81 ilden gelen gençler tarafından gerçekleştirilen okçuluk, jimnastik, futbol, voleybol, karakucak güreş, halk dansları, satranç, basketbol, satranç, atletizm, halter gösterilerinin yanında halk oyunları ekibinin davul-zurna eşliğinde yaptığı gösteriyi izledi. Daha sonra bahçeye, '100'üncü Yıl Onur Çınarı' dikildi. Çınar, 81 ilden ve Selanik'ten getirilen topraklar ile dikildi. Kılıçdaroğlu da gençlerle birlikte çınarın dibine toprak döktü.

'YSK KENDİSİNİ 'YOK' HÜKMÜNDE SAYMIŞTIR'

Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararını soran basın mensuplarına, "Hangi gerekçeli karar? YSK, o kararla kendisini yok hükmünde saymıştır" dedi.

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Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA,



Kaynak: DHA