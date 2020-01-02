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Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi.

02.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:54 Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " , bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 'Hükümete açık ve net çağrımızdır' başlığıyla konusunda paylaşımda bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla BM Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

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