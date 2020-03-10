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Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1) Kılıçdroğlu:

Kaynak: AA

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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