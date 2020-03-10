Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi, selamlaşmasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kılıçdroğlu: "Her kadın bir emekçidir, her kadın mutlaka çalışır"
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?