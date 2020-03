Kilim kursu kadınlara iş kapısı olacak

Kilim kursu kadınlara iş kapısı olacakBURDUR - Burdur Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri yeniden yaşatmak amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında Al Yazma Kilim Dokuma Kursu başladı. Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezinde başlayan Al Yazma Kilim Dokuma Kursunu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ziyaret etti. Başkan Ercengiz'in ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Genç, Usta Öğreticiler ve kursiyerler yer aldı. Başkan Ercengiz, usta öğretici ve kursiyerle bir araya gelerek, projenin önemini ve ilerleyen zamanlarda başarmak istedikleri hedefleri dile getirdi. Başkan Ercengiz Burdur Belediyemizin kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksek el sanatlarından Al Yazma Kilimleri'ni yeniden gün yüzüne çıkarmak, eğitim projesi ile üretime sunmak ve toplumun en geniş kesiminde ulusal ve uluslararası alanda da pazarlanabilir hale getirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Sizin emeklerinizle, para kazanılır ve kazançlarınızla daha iyi koşullarda yaşayabilesiniz diye bir proje hazırlandık. Projemiz en az üç ay sürecek, projemiz kapsamında Mustafa hocamız SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıdır, onun desteğinde, Usta Öğreticilerimi ile bundan sonraki süreci yürüteceğiz" dedi. "Kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz"Burdur Belediyesi tarafından inşa edilen El Sanatları Merkezinin amacına ulaştığını aktaran Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Böyle bir binanın yapılmasındaki temel amaç şuydu; bizlerin sizler gibi yetenekli hemşerilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için geleneksel el sanatlarımızın da hem kültür mirası açısından değerini koruyabilmesi hem de biraz önce Hasan Beyin de bahsettiği gibi ekonomik bir karşılığının olabilmesi içindi. Al Yazma Kilim Projemizi de aslında bu amaçla başlattık" dedi. El emeğinin kıymetlendiği dönemAl Yazma Kilim Dokuma Kursunun tamamlanmasının ardından ilerleyen dönemlerde ev ve mahalle atölyelerini de kurarak, Burdur'un geçmişte kadınlarımın gelir kapısı olduğu kilim dokumacılığının yeniden yaşatmak ve canlandırmak istediklerini vurgulayan Başkan Ercengiz, "Sevgili Mustafa Hocamla iyi bir çalışma yürüttük, onların da özverili ve fedakar çalışmaları ile bugün siz kursiyerlerimizin katılımı olacağı bir noktaya getirdik. Bundan sonraki hedefimiz aslında şudur; ben çocukluğumda çok iyi hatırlarım. Burdur'da halıcılık çok iyi bir noktadaydı. Halıcılık hemen hemen her evin altındaki bodrumda ya da bir odasında halı atölyelerinin olduğu ve mahalledeki kadınların sadece para kazandığı değil çok da iyi sosyalleştiği, dostluğu, kardeşliği çok iyi sürdürebildiği ortamlardır. Bu atölyeler, zamanla ekonomiye yeni düştü. El sanatının, el emeğinin, göz nurunun yeniden kıymetlenmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde de bizim değerimiz olan o el dokuması kilimleri yeniden hayata geçirmek istedik ve bunları da sizlerin aracılığı ve katkıları ile yapacağız. bir değere sahip çıkılması bir kere her şeyden önce Burdur'a yapacağımız en büyük iyiliktir" dedi."Kadınlarımız iş sahibi olacak"Al Yazma Kilim Dokuma Kursu ile kadınlara yeni bir gelir kapısı açıldığını işaret eden Başkan Ercengiz, "Biz bu değerleri yeniden ayağa kaldıracağız inşallah ve bunun ekonomik bir karşılığı olacak. Bu neden önemlidir, bizim kapımızda her gün onlarca yurttaşımız iş diye geliyor. Biz onlara iş verememekten son derece mutsuzuz, bir noktada da çaresiziz. çünkü Burdur'un istihdam kaynağı ve belli bir sayının üzerine çıkma ihtimali de yok belediye olarak. Fakat böyle bir projeyi hayata geçirirsek, belki de tüm şehrin kadınları, bu işe sahip çıkacak, pazara biz söz vereceğiz, biz katkı sağlayacağız, biz satacağız, sizlere de bu anlamda bir ekonomik katkı sağlayacağız. Biz çalışanın, emeğinin ve emekçinin yanındayız. Üç ay, haftada üç gün sizlere kurs vereceğiz, ben bu kursun çok daha çabuk biteceğinden eminim, çünkü sizler çok isteklisiniz, belli bir altyapı olduğunu da tahmin ediyorum. Hızlı bir şekilde Mustafa Hocamın da katkılarıyla, Usta Öğreticilerimizin katkılarıyla, en kısa zamanda iyi bir noktaya getireceğiz. Şimdiden emeklerinize sağlık diyorum" açıklamasında bulundu. Başkan Ercengiz, konuşmasının ardından SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Genç ve usta öğreticilerden proje uygulamaları hakkında bilgi aldı. Başkan Ercengiz, ziyaretinde kursiyerlerle de yakından ilgilenerek, kadınlara güvendiğini ve bu projeyi başarıyla tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.etirdi.

Kaynak: İHA