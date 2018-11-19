Kilim Mobilya'nın Ar-Ge Merkezi Faaliyete Geçti

Kilim Mobilya
'nın, pazarlamadan, yenilikçi ürünlere ve mobilya sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren, "Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi" faaliyete geçti.
Kilim Mobilya'nın yeni Ar-Ge Merkezi'nde, Kayseri
'deki Abdullah Gül Üniversitesi
, Erciyes Üniversitesi
ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
'nden alınan bilimsel destekle, üretimde verimlilik, tasarımda yenilikçilik ve satış-pazarlamada mağaza otomasyonuna kadar birçok proje üzerinde çalışılıyor.
Kilim Mobilya CEO
'su Mesut Yiğit, Ar-Ge Merkezi'ni kurarken, "üç temel motivasyon"dan yola çıktıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
"Ar-Ge, şirketlerin en büyük eksiği olan analiz kabiliyeti ile ilgili problemleri çözmeye yardımcı olur.
"Gelişme dediğimiz de, bunun üzerine politikalar bina etmeyi, uzun vadeli bakış açısı sağlar.
"Eğer bir sektörde Ar-Ge yoksa, sektör bir taklit girdabına düşer, herkes birbirini taklit eder.
"Öncelikle, Ar-Ge Merkezi olan ile, Ar-Ge merkezi olmayan şirket arasında ciddi bir fark var; Ar-Ge Merkezi, içinde bulunduğunuz sektörün birinci ligine çıkabiliyor olmak demek; o nedenle, Kilim Mobilya'nın bir Ar-Ge Merkezi var.
"İkinci motivasyon da; 'Ar-Ge bir rekabet gücüdür' yaklaşımına olan inancımızdır; çünkü, biliyoruz ki, Ar-Ge ile üretim yapmak, yalnızca iç pazarda değil, küresel pazarlarda da rekabet gücümüzü destekliyor.
"Ar-Ge bazlı üretimde elde ettiğimiz yüksek verimlilik, maliyetlerimizi düşürüyor ve dolayısıyla iç ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü yükseltiyor.
"İhracatta da navlun fiyatlarının yüksek olması diye bir gerçek vardır; bunu aşmak istiyorsanız, uzun mesafelere bozulmadan gidecek, az hacim kaplayacak ürün oluşturmanız lazım.
"İşte Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle bu gibi sorunları kolayca aşıyor ve maliyetlerde önemli avantajlar sağlıyoruz.
"Perakende elektroniği, perakende veri toplama sistemleri alanında da önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atıyoruz. Bir tür 'perakende analitiği' diye nitelendirebileceğimiz bu yapay zeka temelli çalışma ile de, bir mağazaya kaç kişinin, günün hangi saatlerinde girdiğini, yalnız mı, ortalama kaç kişilik gruplar halinde girdiklerini ve içeride ne kadar kaldıklarını kayıt altına alıyor ve bu veriler üzerinden yaptığımız analizlerle, vitrin düzenlemeleri ve kampanyalar gibi, doğrudan perakende satışa yönelik faaliyetlerimizi düzenliyoruz."
Kilim Mobilya Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Emre Benzer de, 25 kişiye ulaşan Ar-Ge Merkezi ekibinin, üç üniversite işbirliği ile ilerlediğini belirtti ve şöyle devam etti:
"Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte özellikle perakende mağazacılık ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarda önemli mesafeler kazandık.
"Bir yandan personel ile müşterileri ayrıştıran cihaz ve yazılımları geliştirirken, bir yandan veri analizini yapıyoruz; bu konudaki yazılımları sürekli güncelliyor ve daha iyi ve net sonuçlara ulaşabiliyoruz.
"Bunların dışında, özellikle sunta gibi malzemelerin alternatiflerinin geliştirilmesi ve üretimde verimlilik konularında da Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz.
"Hedefimiz, üç üniversite ile birlikte yaptığımız çalışmaların alanını genişletirken, Ar-Ge Merkezi'nin kadrosunu da 40 kişiye yükseltmek. Bu çalışmalar için, ciromuzun yüzde 1'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz.
"Ar-Ge konusunda bizi en çok sevindiren, iş kazaları ve çalışma ortamındaki sterilizasyon gibi, çalışanlarımızın sağlıklarına dönük kazanımlarımızdır." (Fotoğraflı) - İstanbul
Abdullah Gül Üniversitesi,Kilim Mobilya
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:13