Haberler » Güncel » Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor - Haber

Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor

Türkiye'nin ilk kilim müzesi olan ve dış görünümü kilim motiflerinden oluşturulan Sivrihisar Kilim Müzesi, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

10.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:00Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor
'nin ilk kilim müzesi olan ve dış görünümü kilim motiflerinden oluşturulan Kilim Müzesi, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin ilk kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi, tarihi, sanatı ve geleceği içinde barındırıyor. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerleri gün yüzüne çıkararak geleceğe ışık tutan ve kapılarını ziyaretçilerine açan Sivrihisar Kilim Müzesi 21 Mart'ta resmi açılışını yapacak. 150-200 yıllık kilimleri içinde barındıran Sivrihisar Kilim Müzesi'nde her bir kilimin ayrı hikayesi bulunuyor. Geçmişten geleceğe ışık tutan kilimlerin üzerinde bulunan motiflerin her birinde farklı anlam ve hikaye barındırıyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, 21 Mart, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:48:15