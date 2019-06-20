20.06.2019 12:31
Haberler»Güncel»Haber

Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Altun'ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.

Zonguldak'ınKilimliilçesinde Belediye BaşkanıKamil Altun'ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un talimatları ile belediyleZabıtaAmirliği ekipleri tarafından, Perşembe günleri kurulan "Halk Pazarı" ile ilgili yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenleme yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kamil Altun, "Daha önce kapalı pazar yerimiz olmasına rağmen pazarcı esnafımız pazara giden yolda tezgahlarını açıyordu.. Vatandaşımız rahat yürüyemiyor, çeşitli tehlikelere maruz kalıyor trafik aksıyordu. Yeni planlama ile hazırlanan Halk Pazarı ile artık vatandaşımız daha huzurlu ve sükunet bir ortamda pazarlarını yapma imkanı bulacaktır. Kilimli'li vatandaşlarımıza hayırlı pazarlar alışverişler diliyorum" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Kamil Altun,Zabıta,Kilimli,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:10Yüksek Faiz Oranları İnşaat Sektörünü Kötü Etkiledi
14:10Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi
14:10Sandıklı'nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu
14:10Bakan Gül: Hak edenin, hak ettiği cezayı aldığı yargılama oldu
14:10A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti
14:10Şile'de hortum paniği
14:09Türkeli'de "Ramazan ve İnfak" yarışması birincisine ödül verildi