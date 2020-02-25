Haberler » Spor » Kilimli Belediyespor, amatör ligde 11 haftadır kazanıyor - Spor

Kilimli Belediyespor, amatör ligde 11 haftadır kazanıyor

Zonguldak'ın Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor, teknik direktör Serkan Bankoğlu yönetiminde ligde 11 maçtır kazanıyor.

25.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:14Kilimli Belediyespor, amatör ligde 11 haftadır kazanıyor
'ın Süper Amatör Lig takımlarından Belediyespor, teknik direktör Serkan Bankoğlu yönetiminde ligde 11 maçtır kazanıyor.

Amatör Liglerde uzun zamandır eşi benzerine rastlanmayacak bir olay gerçekleşti. Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor, 5'inci haftada Lider Belediyespor'un 4 puan gerisine düşmesinin ardından antrenör Selahattin Bayar'ı altyapı antrenörlüğüne getirerek yerine Muslu Belediyespor'un antrenörü Serkan Bankoğlu göreve getirmişti. Tecrübeli antrenör Serkan Bankoğlu yönetiminde bir birinden zorlu maça çıkan Kilimli Belediyespor, geriye kalan 11 hafta da hem liderliği eline aldı hem de üst üste 11 haftadır yenilmezlik rekoru kırdı. Sarı Siyahlı ekip en yakıp rakibi Gelikspor'a 5 ve Alaplı Belediyespor'a ise 6 puan fark attı. Lider Kilimli Belediyespor ligin 17'inci haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Alaplı Belediyespor ile karşılaşacak.

Sarı Siyahlı ekip, ligi şampiyonluk bitirerek baraj maçını kazanıp Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi hedefliyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Alaplı, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 17:51:02