Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
08.03.2020 14:13
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
İl genelinde birçok okulda öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Kahta ilçesindeki okullar oldu.
Kahta ziyareti kapsamında Kahta Fen Lisesi ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kılınç, mesleki deneyimlerini ve gündemdeki konuları öğrencilerle konuştu.
İlk olarak Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Kılınç, Okul Müdürü Mehmet Onur ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul yönetimiyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilerle buluşan Kılınç, eğitim ve gündemdeki konular üzerine gençlerle sohbet etti.
Kılınç'a çıkışta bir sürpriz yapan öğrenciler, hazırladıkları gösteriyle İdlib'deki askerlere moral mesajı gönderdi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Kahta'daki ikinci durağı, Kahta Fen Lisesi oldu. Okul müdürü Mustafa Işık ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Kılınç, burada da öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, onlardan da projeler hakkında bilgi aldı.
Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de yaptıkları konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
İl genelinde birçok okulda öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Kahta ilçesindeki okullar oldu.
Kahta ziyareti kapsamında Kahta Fen Lisesi ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kılınç, mesleki deneyimlerini ve gündemdeki konuları öğrencilerle konuştu.
İlk olarak Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Kılınç, Okul Müdürü Mehmet Onur ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul yönetimiyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilerle buluşan Kılınç, eğitim ve gündemdeki konular üzerine gençlerle sohbet etti.
Kılınç'a çıkışta bir sürpriz yapan öğrenciler, hazırladıkları gösteriyle İdlib'deki askerlere moral mesajı gönderdi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Kahta'daki ikinci durağı, Kahta Fen Lisesi oldu. Okul müdürü Mustafa Işık ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Kılınç, burada da öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, onlardan da projeler hakkında bilgi aldı.
Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de yaptıkları konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu
Etiketler : Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kahta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı