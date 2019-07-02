02.07.2019 15:38
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KİLİS 11 bin Suriyeli, geri döndü

11 bin Suriyeli, geri döndüRamazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

11 bin Suriyeli , geri döndü
Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı 'ndan Türkiye 'ye dönüşleri devam ediyor. Şu ana kadar ülkeye dönen Suriyeli sayısının 11 bine ulaştığı belirtildi.
Ramazan Bayramı öncesi Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden 20 bin 576 Suriyeli , bayramın bitmesinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. Suriyeliler, sınır hattında Göç İdaresi ve polis ekiplerine işlemlerini yaptırıyor. Şu ana kadar 11 bin sığınmacının geri döndüğü ve dönüşlerin 1 Kasım'da son bulacağı bildirildi.KİLİS 11 bin Suriyeli, geri döndü
Kaynak: DHA
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