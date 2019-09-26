Haberler » Güncel » Haber

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı.

26.09.2019 14:36Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere ve personele aşure dağıtıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Meydanında düzenlenen aşure dağıtımına, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Aşure demek birlik demek, aşure demek farklılıkların bir araya gelerek güzellik oluşturması demek. Bu anlamla özellikle gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım sözü Hacı Bektaş Veli'ye kulak vermek gerekiyor. Sevelim, sevilelim, kardeş olalım diyen Yunus Emre'yi bu aşure gününde hatırlamamız gerekiyor. Çünkü fasulye ile nohutu, fındığı, cevizi harmanlayarak ortaya bir lezzet çıkarabiliyorsak o zaman biz bu ülkenin farklı yörelerinden gelen insanların farklı inançların farklı siyasal görüşleri de bir araya getirerek çok güzel bir manzara oluşturabileceğini, birlik duygusunu oluşturabileceğini görüyoruz." İfadelerini kullandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Aralık, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi
16:52 İstanbul'da deprem kamerada 11 (bayrampaşa'da işyerinde deprem anı)
16:52 Metro Coğrafi İşaretler Müdürü Uluşan, Başkan Çatal'ı ziyaret etti
16:52 Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
16:52 Dha yurt bülteni - 15
16:51 YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Üniversite izleme ve değerlendirme raporlarını bugün erişime açıyoruz"
16:51 Beyoba-Kayalıoğlu yolu kış öncesi bakıma alındı