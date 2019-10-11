Haberler » Güncel » Kilis azez'de tsk üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

Kilis azez'de tsk üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralıSuriye'nin terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi.

11.10.2019 11:09
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı
Suriye'nin terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.
Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.
Kilis azez'de tsk üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

Azez, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27 Yargıtay başkanı cirit: yargı paketlerinde istanbul bildirgesi dikkate alınmalı
12:26 Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
12:21 Asfaltlanacak yolları inceledi
12:21 TYB'den "Barış Pınarı Harekâtına" destek mesajı
12:25 Barış Pınarı Harekatı'na Çadlı yetimlerden destek
12:25 Spor mustafa cengiz ali sami yen'i ve arkadaşlarını minnetle anıyorum
12:25 İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı
11.10.2019 12:28:55