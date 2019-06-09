09.06.2019 15:03
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KİLİS Azez'de TSK üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı

Azez'de TSK üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralıSuriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKKYPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Azez'de TSK üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKKYPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKKYPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. KİLİS Azez'de TSK üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı
Kaynak: DHA
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