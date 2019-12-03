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Kilis azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7 yaralıKİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

03.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:41
Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Havan ve roketleri saldırının ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Canım sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi durumu ağır olduğu için Kilis'e sevk edildi.
Kilis azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


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