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Kilis Baro Başkanlığına Taşçı seçildi

Kilis Barosunda gerçekleştirilen 4'üncü olağan kongrede Baro Başkanlığı'na 3 oy farkla Avukat Mehmet Taşçı, seçildi.

04.10.2019 18:33Kilis Baro Başkanlığına Taşçı seçildi
Kilis Barosunda gerçekleştirilen 4'üncü olağan kongrede Baro Başkanlığı'na 3 oy farkla Avukat Mehmet Taşçı, seçildi.

Kilis Barosu'nun Seçimli Genel Kurulu, Kilis Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığını Kilis Belediye Başkanı Avukat Mehmet Abdi Bulut, divan üyeliklerine Avukat Mehmet Yusuf Günal, Avukat Çağlar Kın, Avukat Songül Sutaşır oy birliğiyle seçildi.

Kongrede seçimlere Mevcut Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile Avukat Mehmet Taşçı aday oldu. Seçim sonuçlarına göre Avukat Mehmet Taşçı 43 oy, Hayri Muammer Fazlıağaoğlu 40 oy aldı. Bu sonuçlara göre Kilis Baro Başkanlığına Avukat Mehmet Taşçı seçildi. - KİLİS

Mehmet Taşçı, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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