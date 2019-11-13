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Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

13.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Yeni seçilen Kilis Barosu yönetim kurulu üyeleri, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı'nın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Üniversite - Baro iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar, projeler ve kurumsal planlamalar konuşuldu. Rektör Karacoşkun, Av. Mehmet Taşçı'nın şahsında yeni seçilen baro yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

Mustafa Doğan, Mehmet Taşçı, Rektör, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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