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Kilis Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla buluştu

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20Kilis Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla buluştu
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bulut, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, basın mensuplarının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunu belirtti.
Basın çalışanlarının her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olduğunu anlatan Bulut, bu vesileyle basın camiasının "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladığını sözlerine ekledi.
Bulut, konuşmaların ardından kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarına plaket takdim etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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