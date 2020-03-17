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Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek

Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir.

17.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:46
Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek
Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir. Suları kesik olan abonelerimizin suları da ekiplerimiz tarafından açılacaktır" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis Belediyesi, Kilis, Ekonomi

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