05.07.2019 12:33
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Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi

Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi

Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi.

Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi.

Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk, Teknik Direktörlüğü Hasan Basut'un getirildiğini ifade ederek, "Bu yıl iyi BAL Liginde iyi bir sonuç almak üst sıralarda yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik direktörlüğüne tecrübeli teknik direktör Hasan Basut hocamızı takımın başına getirdik. İnşallah, başarılı bir sezon geçiririz. Amacımız iyi futbol oynayan, başarılı bir futbol takımı yapmaktır" dedi.

Kilis Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Basut, Amaçlarının iyi bir futbol oynayan takım oluşturmak olduğunu kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini, Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyelerini mahcup etmeyeceklerini söyledi. - KİLİS
Kaynak: İHA
futbol, kilis, Spor

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