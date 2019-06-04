Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesi
tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, AK Parti
Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger
, Ahmet Salih Dal
,, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, bayramlaşmaya katılan herkesin Ramazan Bayramı
'nı kutladı. - KİLİS
Kaynak: İHA
AK Parti
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