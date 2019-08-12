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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

12.08.2019 10:42 Kilis Belediyesinde bayramlaşma
Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, programı katılan herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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