Haberler » Spor » Kilis Belediyespor store mağazası açılışı yapıldı - Spor

Kilis Belediyespor store mağazası açılışı yapıldı

Kilis Belediyespor'a gelir getirmesi için açılan Store mağazası yoğun ilgi gördü.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:23Kilis Belediyespor store mağazası açılışı yapıldı
Belediyespor'a gelir getirmesi için açılan Store mağazası yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanında açılan store satış mağazasına Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk, AK Parti Kilis il Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın,Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, ile daire amir ve müdürleri, vatandaşlar ve taraftarlar katıldı. Belediye Başkanı Bulut batta olmak üzere store mağazasını açılışına katınlar, çeşitli ürün alarak Kilis Belediyespor'a destek oldular. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:08 Curling Milli Takımı kafilesine Erzurum'da davullu zurnalı karşılama
16:04 Merkez Ankara'dan MKE Ankaragücü'ne sponsorluk desteği
16:01 Arda Turan mahkemelik oluyor!
16:00 Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:52 Spor branşları tanıtıldı
15:18 Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
25.11.2019 16:10:53