03.07.2019 11:21
Haberler» Spor» Haber

Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig 2'nci grupta mücadele eden ve yeni sezonda iddialı bir kadroyla başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen Kilis Belediyespor yönetimi, kulüp başkanı Hamza Türk'ün eşliğinde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kendisinin de lise yıllarında futbol oynadığını dile getiren Rektör Karacoşkun, yeni sezonda fırsat buldukça Kilis Belediyespor'un maçlarına gelmeye çalışacağını söyleyerek yeni sezonda futbol takıma başarılar diledi.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a adının yazılı olduğu forma hediye edildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:38   Trabzonspor iki oyuncu ile sözleşme imzalıyor
11:37   Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama
11:33   Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan'ın ardından Türkiye'de
11:26   Karşıyaka'da ikinci transfer Morgan
11:21   Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret
11:20   İtalyan yüzücüler madalya için Erzurum'da kulaç atıyor
11:18   16 kardeşli ailenin 14. çocuğu olan Züleyha, Muaythai Milli Takımı'na seçildi