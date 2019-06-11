Kilis Belediyespor yönetiminden Vali Soytürk'e ziyaret

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Kilis
Belediyespor Başkanı Hamza Türk Başkanlığında Kilis
Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Kısa süre önce Kilis
Belediyespor yeni yönetimi oluşmasından sonra Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek istedi.
Ziyaretin son bölümünde Kilis Belediyespor Başkanı Hamza Türk, Vali Recep Soytürk yazılı formayı hediye etti. - KİLİS
Kaynak: İHA
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