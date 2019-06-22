22.06.2019 18:06
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KİLİS Çobanbey'de patlama: 16 yaralı

Çobanbey'de patlama: 16 yaralıSURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ( DHA )-
(Tür: Yurt)KİLİS Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
Kaynak: DHA
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