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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durkmuş, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:04Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durkmuş, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başsavcı Durmuş, oylamaya sunulan fotoğrafları detaylı olarak incelemesinin ardından "" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Durmuş, "Anadolu Ajansı'nın, tarafsız haberciliği en iyi şekilde yerine getiren bir kuruluş olduğunu söyledi.
Haberciliğin çok önemli bir görev olduğunu, "Anadolu Ajansı'nın da bu görevi en güzel şekilde yerine getirdiğini aktaran Durmuş, "Haberin doğru ve dürüst bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Habercilik bizim mesleğimiz açısından önem arz etmektedir. Eğer haber doğru aktarılmazsa savcılık olarak yeniden açıklama yapmak zorundayız bu yüzden olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması gerekmektedir. AA'da bunu en güzel şekilde yapmaktadır. " diye konuştu.
Durmuş, yaptığı seçimlerden birincisini ilk görev yerinin Eceabat olması, ikincisini bölgeye has olması, üçüncüsünü ise Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları sırasında bölgede çalıştığı için millilerin verdiği asker selamından etkilenerek yaptığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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