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Kilis doğal karantinaya alındı

Büyükşehirlere gitmenin yasaklanması nedeniyle Kilis'e komşu olan Gaziantep ile Hatay'ın büyükşehir olması nedeniyle Kilisliler doğal karantinaya girdi.

04.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:52
Kilis doğal karantinaya alındı
Büyükşehirlere gitmenin yasaklanması nedeniyle Kilis 'e komşu olan Gaziantep ile Hatay 'ın büyükşehir olması nedeniyle Kilisliler doğal karantinaya girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışın yasaklanması açıklamasından sonra Suriye sınırında bulunan Kilis, büyükşehir olmamasına karşın, Kilis'e komşu olan 2 ilin büyükşehir olması nedeniyle doğal karantinaya alınmış oldu. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep kara yolu ile bu güzergahlara çıkan tüm yollarda uygulama noktası oluşturan polisler, vatandaşların Hatay ile Gaziantep'e gidişlerine izin vermiyor. Temel ihtiyaç malzemeleri, tedarikçi firmaların lojistik araçlar ve izni olmayanlar dışında özel araç dahi olsa geçişlerine izin vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araçlardan anons ederek, vatandaşları dışarı çıkmamaları nedeniyle uyarıyor. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Hatay, Kilis, Güncel
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