Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kilis'e KÖYDES projesinden 15 milyon TL ödenek

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2020 yılı KÖYDES proje ödeneği için 15 milyon 965 bin 364 TL ayrıldığını söyledi.

14.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:23
Kilis'e KÖYDES projesinden 15 milyon TL ödenek
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2020 yılı KÖYDES proje ödeneği için 15 milyon 965 bin 364 TL ayrıldığını söyledi.

Milletvekili Dülger, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanılan 2020 yılı KÖYDES Projesi Ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullanılmasına ve izlenmesine yönelik ödenekler belli olduğunu ifade ederek, "Kilis merkez için 5 milyon 594 bin 168 TL, Elbeyli ilçesi 2 milyon 483 bin 986 TL, Musabeyli ilçesi 5 milyon 606 bin 585 TL, Polateli ilçesi için 2 milyon 280 bin 625 TL olmak üzere toplam 15 milyon 965 bin 364 TL ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Kilis, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Fransa’ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak Ekonomi
Fransa'ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Haberler ›› Ekonomi ››Kilis'e KÖYDES projesinden 15 milyon TL ödenek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:06: 1 milyon TL'yi aşan döviz transferlerinde MASAK bildirim süresi değişti - Ekonomi 14:06: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 14:06: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 14:06: TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması Açıklaması - Ekonomi 13:59: Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor - Ekonomi 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler