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Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak

Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacakKİLİS yemeklerinin tanıtılması için 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' etkinliği düzenlendi.

24.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:32
gastronomisi ile dünyaya açılacak
KİLİS yemeklerinin tanıtılması için 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' etkinliği düzenlendi.
İslambey ÇATOM Konağında gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Osman Demir, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile davetliler katıldı.
Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, projeyle tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kilis'i dünyaya tanıtacaklarını ifade etti.
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, son dönemlerde şehirlerin birbiriyle rekabet etmek için kendilerini tanıtmaya çalıştığına dikkat çekerek, 'Gastronomi gerek üretim alt yapısıyla gerekse oluşturduğu istihdam kapasitesiyle günümüzde kalkınma eksenli, büyüme modeli olma yolunda hızla yürümektedir. Kilis'in kendi özelinde gastronomi anlamda çok önemli bir alt yapıya tarımsal bir ürün alt yapısına sahiptir' dedi.
Konuşmaların ardından Kilis'a ait yemek, tatlı ile zeytinyağının tanıtıldığı stantlar açıldı ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.
Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak

Mehmet Abdi Bulut, İpekyolu, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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