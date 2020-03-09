Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi
Ankara'ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.
09.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:03
Ankara 'ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bulut, "Kilis heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank 'ı ziyaret ettik. OSB'deki yatırımları hızlandırmak için alt yapı çalışmasıyla ilgili ödenek talebinde bulunduk. Her konuda bize yardımcı olacağını ve Kilis'e gelme sözünü veren bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KİLİS
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bulut, "Kilis heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank 'ı ziyaret ettik. OSB'deki yatırımları hızlandırmak için alt yapı çalışmasıyla ilgili ödenek talebinde bulunduk. Her konuda bize yardımcı olacağını ve Kilis'e gelme sözünü veren bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi
Etiketler : Mustafa Varank, Ankara, Kilis, Politika
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