16.07.2019 16:02
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KİLİS İHH'den Suriyeli ailelere canlı hayvan desteği

İHH'den Suriyeli ailelere canlı hayvan desteğiİHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

İHH'den Suriyeli ailelere canlı hayvan desteği
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Azez, Aktarin ve Mare bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 sağmal inek yardımında bulundu. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Ayrıca bu yetim ailelerimize bir aylık yemlerini verdik. Yetim ailelerimiz bu hayvanların sütlerini satarak bir nebze olsa da kendi geçimlerini idame edebilecekler dedi.
BU PROJELER GEÇİM KAYNAĞI
Suriye'de savaşın 9'uncu yılına girmesiyle iş imkanın olmamasından dolayı insanlar en hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlandığını ifade eden Alaca, Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz dedi. KİLİS İHH'den Suriyeli ailelere canlı hayvan desteği
Kaynak: DHA
İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel

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