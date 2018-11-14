Kilis İhh, Suriye'de 200 Çifti Evlendirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
, Suriye
'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki yıl içerisinde 200 çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak evlenmesine yardımcı oldu.
İHH İnsani Yardım Vakfı savaşın zor şartlarından dolayı evlenemeyen gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında, 2018 yılında 200 gencin evlilik hayalini gerçekleştirdi. İHH görevlilerinden Yakup Alaca
, Suriye'deki zor şartlardan dolayı genç çiftlerin evlenemediğini, imkanların yetersiz olduğunu belirterek, Bu arkadaşlarımızın çoğu çadırlarda ve konteynırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bundan dolayı İHH olarak düğün hediyesi; buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, yatak başta olmak üzere küçük ev aletlerini teslim ediyoruz. 2018 yılında 200 arkadaşın evlenmesine yardımcı olduk. İnşallah 2019 yılında Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 genci de yeni projeyle evlendireceğiz diye konuştu.
Dağıtımda hediyeleri teslim edilen damat adayların eşyaları araçlarla çadırlara gönderildi.
İnsani Yardım Vakfı,Suriye,İHH
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:11