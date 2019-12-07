Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, etkinlikler ile kutlandı.

Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ile Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı'nda protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunup, İstiklal marşı okudu. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in şanlı bir direniş gerçekleştirdiğini belirterek, "Birinci Dünya Savaşı'nda önce İngiliz ardından Fransızlar şehrimizi işgal etmiştir. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, ilk Kuvayı Milliye olarak nitelenen çetelerimiz Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş ve pek çok şehit verilmiştir. Kilis halkı milli mücadelenin en çetin olaylarına,en zorlu çatışmalarına tanık olmuş İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş, direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda 7 Aralık 1921 günü Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk bayrağı göndere çekilmiştir" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra mehter takımının gösteri yaptığı etkinlikler, kentin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.