Kilis'in İhracatı Artışta

30 Kasım 2018 Cuma 16:39



Kilis'ten, 2018 yılı ilk on ay için 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.İl düzeyinde geçici dış ticaret verilerine göre, Kilis ihracat rakamı 2018 yılı ilk on ay için 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kilis, ihracatta tüm iller içinde 56, ithalatta ise 53. sırada yer aldı. 2017 yılında ise Kilis'in toplam ihracat rakamı 71 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Kilis, 2018 yılı ilk on ayda en çok ihracatı Ekim ayında gerçekleştirdi. Kilis'in Ekim ayı ihracat rakamı 8 milyon 256 dolar, ithalat rakamı ise 5 milyon 302 bin dolar olarak gerçekleşti. - KİLİS