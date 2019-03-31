Kilis'in Musabeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kilis
'in Musabeyli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ayhan Yılmaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Yılmaz 295, MHP
adayı İhsan Ölmez
279, İYİ Parti
adayı Halil Çetin
1 oy aldı.
Yılmaz'ın öz geçmişi
Yılmaz, ilk orta ve lise öğrenimini Gaziantep
'te tamamladı. Ayhan Yılmaz, 1983 yılında başladığı Ankara Üniversitesi
Ticari İlimler Akademisini 1984
yılında bırakarak Gaziantep'te ticaret hayatına başladı. 2004 yılında Doğruyol Partisinden Musayli İlçe Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, 2009 yılı yerel seçimlerinde MHP'den tekrar seçildi.
2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti saflarında girdiği başkanlık seçimini tekrar kazanan Yılmaz, halen bu görevini sürdürüyor.
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Kaynak: AA