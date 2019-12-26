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Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

26.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:48 Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

KİLİS Valiliği'nce  sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Sınır hattındaki bazı bölgelerin, 1-15 Ocak için 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey- Alsancak Şehit Yusuf  Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."



Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: DHA

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