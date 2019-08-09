Haberler» Ekonomi» Haber

Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı.

09.08.2019 11:31 Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı.

Türkiye'de önemli bir zeytin merkezlerinden biri olan Kilis'te Zeytinciliği masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonunda Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu Kilis'teki zeytincilik konusunda bir sunum yaptı. Üreticiler, sektör temsilcileri ile zeytin yağı fabrikası sahipleri ile zeytin yağı satıcıları tek tek söz alarak toplantıya katılanlara bilgi vererek, sorunları çözüm önerilerini sundu. 2 saat süren toplantı sonra Vali Recep Soytürk'ün Organik Kilis zeytinciliğinin ön plana çıkarılması için önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılması talimatı verdiği öğrenildi. - KİLİS

Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:30   Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13:30   Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
13:30   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:26   Rize-Artvin Havalimanı planlanandan 2 yıl önce bitecek
13:26   Narenciyede 900 milyon dolarlık ihracat hedefi
13:26   Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
13:24   Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi