KİLİS Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 4 Rus kadın, Kilis'te yakalandı

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 4 Rus kadın, Kilis'te yakalandıKİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından aranan Rus uyruklu 4 kadın, yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

01.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:25
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 4 Rus kadın, Kilis'te yakalandı
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından aranan Rus uyruklu 4 kadın, yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten 4 kadının, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Jandarma ve Hudut Birliği'nde görevli askerler, Arpakesmez köyünün Suriye sınır hattında önlem aldı. Yanlarında 8 çocuk bulunan A.H.K., L.A.K., L.G.N. ve A.H.K. isimli 4 Rus kadın, sınırı geçmek isterken yakalanarak, gözaltına alındı.
Interpol tarafından aranan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. KİLİS Interpol’ün aradığı DEAŞ’lı 4 Rus kadın, Kilis’te yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kilis, Güncel, Haber
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