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KİLİS KADIN KUAFÖRÜNE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KİLİS'te, kadın kuaför salonuna av tüfeği ile farklı zamanlarda iki kez ateş açan ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli polis tarafından yakalandı.

18.07.2019 22:12
KİLİS'te, kadın kuaför salonuna av tüfeği ile farklı zamanlarda iki kez ateş açan ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde T.D. ile O.Ç'nin çalıştırdığı kadın kuaförüne geçen hafta gece saatlerinde av tüfeği ile ateş açıldı. Bugün yine aynı kuaför salonuna av tüfeği ile ateş açılması sonucu O.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kuaföre ateş açan şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler S.Ö.'yü Polateli ilçesine bağlı Ravanda köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı O.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. KİLİS KADIN KUAFÖRÜNE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA
Kuaför, Güncel

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