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Kilis Kent Konseyi başkanlığına Fikret Öztürk seçildi

Kilis Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerinde kazanan Fikret Oğuztürk seçildi.

09.09.2019 17:06 Kilis Kent Konseyi başkanlığına Fikret Öztürk seçildi
Kilis Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerinde kazanan Fikret Oğuztürk seçildi.

Kilis'teki STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı ile gerçekleştirilen genel kurulda yönetim organları yenilendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Divan başkanlığına Mehmet Uğur Tırnaksız, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Tahsin Ustabaş seçildi. Kilis Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerine Fikret Oğuztürk ile Mehmet Hakan Öztürk yarıştı. 3'de 2'lik çoğunluk sağlanmadığı için 3 turda Fikret Oğuztürk 65 oy, Mehmet Hakan Öztürk ise 40 oy aldı. 1 oyda geçersiz sayıldı. Başkanlık seçiminden sonra yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. Buna göre Kilis Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerini Fikret Oğuztürk'ün yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; "Seydo Yıldırım, Hamza Türk, Uğur Kara, Hayrettin Topalbekiroğlu, Mehmet Devecioğlu, Timur Şenakıncı, Musa Kara, Mehmet Arslan, Lokman Bitken, Abdurahman Datoğlu, Mahmut Zeynel Ağdalyan, Ramazan Delihacıoğlu, Recep Yıldız, Ökkeş Göktaşlı, Necmettin Şekeroğlu ile Ömer Murat Kavuşturan."

Kongreye, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri ile daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS

Kent Konseyi, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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