Kilis Kent Konseyinden İl Jandarmaya Ziyaret

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06

Kilis Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile yönetim kurulu üyeleri İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ersin Arslan'la Kilis'in genel durumu hakkında istişare de bulunuldu.Kent Konseyi Başkan Tırnaksız yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı gibi şehrimizin ve ülkemizin bekası için yapılan harekatlarda emeği geçen ve hala güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz demeden canı pahasına görevini yapan vatan bekçilerimize minnettarız. Misafirperverliğinden dolayı İl Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyoruz. Başta jandarmamız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS