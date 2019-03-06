Kilis Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak

Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncak
Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Hilmi Dülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt dağıttı.
Kilis Belediyesi, Güncel
Kaynak: DHA