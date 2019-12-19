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Kilis-otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKilis'te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:42
Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
'te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete geçti. İlk olarak park halindeki otomobilin sahibine ulaşıldı. Sahibi ile çevredekilerin uğraşlarına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istedi. erlerinin çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Belediyeye ait konak görevlileri, kurtarılan kediye et ve süt verip, itfaiye erlerine teşekkür etti.
Kilis-otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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