KİLİS Savaş mağdurlarına yardımlar sürüyor
Savaş mağdurlarına yardımlar sürüyorİNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Suriye'deki savaş mağduru sivillere yardımda bulundu.
09.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:38
Savaş mağdurlarına yardımlar sürüyor
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Suriye 'deki savaş mağduru sivillere yardımda bulundu.
Suriye rejimi ile Rusya 'nın saldırısından kaçarak Azez ve kırsalına gelen İdlibliler, çadırlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Savaş mağduru sivillerin kış nedeniyle soğuktan etkilenmemesi için İHH ekipleri de çalışma başlattı. İHH görevlilerinden Yakup Alaca, 4 bin 655 aileye gıda, 7 bin 260 aileye kömür desteği sağladıklarını ifade ederken, hijyen seti ve battaniye desteklerinin de devam ettiğini kaydetti.
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Suriye 'deki savaş mağduru sivillere yardımda bulundu.
Suriye rejimi ile Rusya 'nın saldırısından kaçarak Azez ve kırsalına gelen İdlibliler, çadırlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Savaş mağduru sivillerin kış nedeniyle soğuktan etkilenmemesi için İHH ekipleri de çalışma başlattı. İHH görevlilerinden Yakup Alaca, 4 bin 655 aileye gıda, 7 bin 260 aileye kömür desteği sağladıklarını ifade ederken, hijyen seti ve battaniye desteklerinin de devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: DHA
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