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Kilis smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareket ettiSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

12.10.2019 15:22
SMO askerleri Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareket etti
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
Kilis smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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