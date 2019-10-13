Haberler » Güncel » Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

13.10.2019 16:58
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı
17:40 Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret
17:40 Şanlıurfa tel abyad gümrük binasının smo tarafından ele geçirildiği anlar-2
17:35 Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi (1)
17:34 Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da
17:32 - Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür- "Sayenizde...
17:31 Ankara msb'den, 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı
13.10.2019 17:41:30