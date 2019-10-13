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Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

13.10.2019 17:57
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
Kilis smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

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Kaynak: DHA

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